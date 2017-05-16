На первенство России по плаванию в Саранск приехало около 500 спортсменов

Первенство России по плаванию среди девушек и юношей стартовало в Саранске. Для участия в соревнованиях в столицу Мордовии съехалось около 500 сильнейших российских пловцов в возрасте от 13 до 16 лет. Отметим, что спортсмены ведут борьбу не только за медали первенства, но и за путевки на Европейский юношеский олимпийский фестиваль.

На торжественном открытии соревнований участников приветствовали первый вице-президент Федерации плавания России Григорий Стецюк, министр спорта и физической культуры Мордовии Владимир Киреев, министр печати и информации РМ Виталий Калугин.

"Российские пловцы сегодня доминируют в Европе и важно сохранить это лидерство, - сказал Стецюк. – Многое здесь будет зависеть от нынешних участников соревнований. Для ребят это первенство является хорошей школой мужества. Здорово, что этот турнир проходит в Саранске во Дворце водных видов спорта. Здесь прекрасные условия!".

Первенство России по плаванию будет проходить в Саранске до 19 мая. Честь Мордовии на этих соревнованиях будет защищать Кирилл Феоктистов.

Источник: izvmor.ru