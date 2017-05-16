В нижегородском селе Дивеево распахнулось мордовское "Окно в природу"

Передвижная экспозиция "Окно в природу" прибыла в нижегородское село Дивеево. Выставка состоит из пейзажей, написанных современными художниками с натуры на территории Мордовского заповедника имени Смидовича, фотоснимков и кадров, снятых с помощью фотоловушек, а также коллекции экзотических насекомых.

На открытие экспозиции в дивеевской Центральной библиотеке собралось более 120 человек. Вероятно, гостей было бы больше, однако зал, где разместились экспозиция, не рассчитан на большее число людей.

Изюминку презентации добавило участие юных экологов школьного лесничества "Рысёнок", выступивших в роли "виртуальных экскурсоводов" по заповеднику. Уникальную атмосферу древних мордовских традиций создали артисты Национального оркестра "Морденс".

Отметим, что ранее "Окно в природу" уже демонстрировалась в районах Мордовии, а также в Чувашии, Москве, Санкт-Петербурге, Пензенской и Ульяновской областях.

Источник: izvmor.ru