В Мордовии за сутки ПДД нарушались почти 3,5 тысячи раз

За минувшие сутки сотрудники ГИБДД по Мордовии выявили на дорогах республики 3483 нарушения ПДД. В пресс-службе ГИБДД по РМ сообщили, что в основном автомобилисты нарушали скоростной режим. За эту провинность штраф заплатят 2585 водителей.

Кроме того, 565 водителей понесут наказание за проезд на запрещающий сигнал светофора, 55 - за тонировку, а 29 - за непредставление преимущества пешеходам. Также задержаны 5 водителей, которые управляли своим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем, были нарушители и среди пешеходов. 12 человек попались инспекторам ДПС при переходе проезжей части в неположенном месте. Этим они создавали на дорогах аварийные ситуации.

Источник: gibdd.ru/r/13