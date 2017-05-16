Из-за учений правоохранителей в Саранске почти на неделю ограничат движение и парковку

В Пролетарском районе Саранска в течение 6 дней будет действовать ограничение на парковку и движение транспорта. Связано это с масштабными учениями сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили в администрации города, ограничения будут действовать с 00:00 17 мая до 24:00 22 мая на участке от улицы Победы до спортивной школы по боксу имени Олега Маскаева (улица Коваленко, 38б) в районе здания СШОР по легкой атлетике (улица Победы, 3а).

Как сообщалось ранее, на улице Терешковой в Саранске начался демонтаж гаражей на месте будущего строительства пожарно-спасательного центра.

В настоящее время 20 металлических боксов уже перевезли на специально отведенные площадки. Владельцев остальных гаражей предупредили, чтобы они освобождали и готовили их для переноса.

Источник: adm-saransk.ru