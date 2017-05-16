Житель Саранска запомнил пин-код банковской карты своего приятеля и обокрал его

Житель Саранска обратился в полицию, сообщив, что с его карты исчезли 34 тысячи рублей. Оперативники установили, что в день происшествия 37-летний потерпевший распивал алкоголь со своим 47-летним приятелем. Когда алкоголь закончился, мужчины отправились в магазин за добавкой.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, пострадавший расплатился в магазине банковской картой. В этот момент его собутыльник увидел и запомнил пин-код. Вернувшись в квартиру, гость украл карту и обналичил ее в ближайшем банкомате. После задержания он рассказал, что деньги успел потратить на личные нужды, а саму карту выбросил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф