Жительница Саранска нашла гранату на своем огороде

Жительница Мордовии сделала удивительную находку на своем огороде. Женщина обнаружила гранату с запалом, сообщили в пресс-службе регионального отделения Росгвардии.

Инцидент произошел в строящемся поселке "Чистые пруды" в Саранске. Женщина работала на своем участке и выкопала из земли непонятный предмет. Лишь около полуночи она приняла решение все же обратиться к правоохранителям. В ожидании специалистов женщина изучала Интернет, пытаясь идентифицировать находку.

Вскоре к женщине прибыли саперы, которые установили, что найденный предмет является гранатой Ф-1 с остатками запала, торчащими из корпуса. Она была помещена в специальный контейнер и передана для дальнейшего разбирательства в МВД.

Источник: rosgvard.ru