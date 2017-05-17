Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе Ардатовского лесхоза

Прокуратура Мордовии провела проверку ООО "Ардатовский лесхоз". По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения в работе предприятия, сообщили в пресс-службе ведомства

Так, работники лесхоза никогда не проходили медицинские осмотры, ряд средств индивидуальной защиты им не выдавался вовсе, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не организовывалось. Кроме того, медпрепараты, находившиеся в аптечке в производственных цехах, оказались просрочены на несколько лет.

Сама лесопилка оказалась засыпана стружками. Все светильники работали со снятыми колпаками, в некоторых местах нарушена изоляция электропровода. Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре при этом отсутствует.

Источник: prokrm.ru