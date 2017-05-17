Аргентинские журналисты, снимавшие сюжет о Саранске к ЧМ-2018, восхитились работами С. Эрьзи

Аргентинские тележурналисты Роберто Мартинез и Каролина Грилло посетили Мордовию, чтобы снять репортаж о Саранске, который в 2018 году будет принимать матчи чемпионата мира по футболу. Репортеры снимали не только строящийся стадион "Мордовия Арена" и другие спортивные объекты, но и старались показать аргентинским болельщикам, чем еще можно себя занять в столице РМ.

В частности в одном из сюжетов Роберто и Каролина рассказывают о своей экскурсии в Республиканский музей изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Как стало известно, аргентинцы восторженно относятся к гениальному мордовскому скульптору, который почти четверть века жил и творил именно в этой южноамериканской стране.

Однако самая большая коллекция произведений, созданных Эрьзей из уникального материала субтропических деревьев, хранится именно в Саранске.

Источник: izvmor.ru