Автотранспортное предприятие в Дубенках задолжало своим работникам более 150 тысяч рублей

В Дубенском районе Мордовии наказан директор автотранспортного предприятия, который задерживал зарплату своим подчиненным. Как сообщает республиканская прокуратура, организация задолжала работникам за март более 150 тысяч рублей.

Руководителю внесли представление с требованием незамедлительно погасить долг. Деньги сотрудникам выплатили. А директора, который, как выяснилось, ранее уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение, оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, одна из строительных фирм Саранска задолжала своим сотрудникам немалую сумму денег. Факт нарушения вскрылся в результате прокурорской проверки.

Оказалось, что фирма должна 207 работникам более 7,1 млн рублей. В итоге деньги сотрудникам были выплачены в полном объеме.

Источник: prokrm.ru