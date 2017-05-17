На станции Рузаевка временно закроют надземный пешеходный мост

В связи с началом работ по модернизации вокзального комплекса на станции Рузаевка планируется временное закрытие надземного пешеходного моста, связывающего станцию Рузаевка с ж/д вокзалом.

Начало работ запланировано на конец мая. В период их проведения пешеходное движение будет осуществляться по временному пешеходному переходу. Для комфорта пассажиров временный переход оборудован пандусом для передвижения маломобильных граждан, имеет пешеходный настил и освещение. Местоположение временного перехода обозначено особыми информационными указателями.

Отметим, что работы по возведению новейшего пешеходного моста продлятся вплоть до конца года.

Источник: izvmor.ru