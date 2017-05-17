Школьники Рузаевки приняли участие в конкурсе "Полицейский Дядя Степа"

В преддверии празднования Международного дня защиты детей работники транспортной полиции Мордовии объявили конкурс детской игрушки "Полицейский Дядя Степа".

Конкурсантам предлагается изготовить игрушку в виде мульт- либо киногероя - сотрудника органов внутренних дел из текстиля, дерева, полимерной глины либо иного материала.

Рузаевские школьники с удовольствием откликнулись на предложение принять участие в соревновании. На протяжение нескольких дней от них поступило 10 работ.

Члены жюри, в состав которого входят работники Рузаевского ЛО МВД России на транспорте и представители Общественного совета, приняли единогласное решение о награждении абсолютно всех без исключения участников творческого состязания за креативный подход и искусное мастерство при формировании детской игрушки.

Источник: izvmor.ru