Полузащитник "Мордовии" впервые вызван в сборную Армении

Полузащитник саранской "Мордовии" Армен Амбарцумян получил вызов в сборную Армении. Отметим, что это первое подобное событие в карьере 23-летнего футболиста.

4 июня в Ереване на Республиканском стадионе армяне проведут товарищеский матч со сборной Сент-Китса и Невиса, а 10 июня сыграют в Подгорице с Черногорией в рамках отбора к чемпионату мира 2018 года.

После 5 туров отборочного цикла Армения занимает предпоследнее, 5-е место в группе Е, набрав 6 очков. Безоговорочным лидером является команда Польши - 13 очков. Сборные Черногории и Дании набрали по 7 очков. Аутсайдером группы является команда Казахстана, в активе которой 2 очка.