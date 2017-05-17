На строительстве пассажирского терминала в аэропорту Саранска втрое возросло количество рабочих

В Саранске 16 мая состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы строительства аэропортового комплекса к чемпионату мира по футболу 2018 года. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков и другие участники совещания побывали на месте строительства постоянного пассажирского терминала, осмотрели здание аэровокзала.

"Могу сказать, что темпы работ сейчас сложились неплохие, но это не повод для успокоения. Необходимо сделать все, чтобы аэропорт Саранска возобновил свои полеты к 31 декабря 2017 года", - подчеркнул Нерадько.

К слову, постоянный пассажирский терминал планируется сдать к 1 октября 2017 года, о чем ранее заявил врио главы Мордовии Владимир Волков.

"Генеральный подрядчик скорректировал график работ по терминальному комплексу со сроком сдачи объекта в обозначенный Главой Мордовии, Росавиацией и Минтрансом срок. Втрое увеличено число рабочих, их численность сейчас достигает до 200 человек, много техники. В настоящее время каркас терминала собран, работы продолжаются", - отметил Сушков.

Источник: izvmor.ru