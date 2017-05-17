Солистка саранского Музыкального театра им. Яушева победила на фестивале в Словении

Заслуженная артистка Мордовии Наталья Макарова одержала блистательную победу на VI Международном фестивале-конкурсе "Храни меня, мой талисман", который прошел в Любляне (Словения). Фестиваль был посвящен 25-летию дипломатических отношений между Россией и Словенией.

Солистка Музыкального театра им. И.М. Яушева соревновалась за победу с вокалистами из разных стран мира - Австрии, Германии, Казахстана, Польши, Словении, а также из других городов РФ. Тем не менее ария Русалки из одноимённой оперы А. Дворжака, романс С. Рахманинова "Ветер перелётный" и романс П. Чайковского "Я ли в поле да ни травушка была" не оставил сомнений у жюри, которое присудило Макаровой первое место в категории "профессионалов".

Источник: izvmor.ru