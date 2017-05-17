Мошенник с сайта "Авито" обокрал жителя Мордовии на 150 тыс. рублей

Житель Кадошкинского района Мордовии заявил в полицию, что стал жертвой мошенника на сайте "Авито". По словам 43-летнего мужчины, он лишился 150 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, потерпевший в марте увидел объявление о продаже подержанного погрузчика за 650 тысяч рублей. Он связался с продавцом и договорился о сделке.

Продавец потребовал внести предоплату на банковскую карту. Потерпевший перевел 50 тысяч рублей, но аферист заверил его, что деньги не дошли. Не усомнившись в правдивости слов незнакомца, покупатель отправил еще 100 тысяч рублей.

После этого мужчины обсудили дату перегона погрузчика и адрес его доставки. Однако в срок техника не была доставлена, а телефон продавца оказался выключен.

Оперативники выяснили, что номер мошенника зарегистрирован в Приморском крае.

Источник: 13.мвд.рф