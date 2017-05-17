За сутки в Мордовии лекарствами отравились трое детей

За минувшие сутки в Мордовии сразу 3 ребенка отравились лекарственными препаратами. Два подобных случая зафиксированы в Ромодановском районе, третий – в Саранске.

Около часа ночи в детскую больницу была доставлена 2-летняя девочка. Оказалось, что малышка выпила две таблетки гормонального препарата "Дюфастон", когда осталась без присмотра взрослых.

Второе отравление произошло в Саранске. 3-летний ребенок съел одну таблетку "Вазотенза" - препарат для понижения артериального давления. Что касается третьего пострадавшего, то им оказался 2-летний мальчик из Ромоданова. Он напился никотиновой кислоты.

К счастью, во всех случаях обошлось без серьезных последствий для детей. Всем отравившимся оказана медицинская помощь в Детской республиканской больнице, их отпустили домой.

По предварительным данным МВД по РМ, ни одна из семей, в которых проживают пострадавшие, к числу неблагополучных не относится.

Источник: 13.мвд.рф