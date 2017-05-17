Жителям Мордовии напомнили порядок подачи жалобы в ГИБДД

В ГИБДД Мордовии напомнили, как правильно составлять жалобу водителям по причине истечения срока обжалования постановления по делу об административном правонарушении. Отметим, что с начала года из-за неправильного составления бумаг были отклонены 22 такие жалобы.

Как сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД, в случае, если копия постановления по делу об административном правонарушении, направленная по месту жительства нарушителя была возвращена с отметкой об отсутствии этого человека либо о его уклонении от получения письма, а также по истечению срока хранения, то постановление вступает в законную силу по истечении десяти суток после даты возвращения постановления отправителю.

Подача жалобы на постановление, вступившее в законную силу, при отсутствии ходатайства заявителя о восстановлении срока обжалования с указанием обоснованных причин, влечет принятие решения об отказе в принятии жалобы к рассмотрению.

Источник: gibdd.ru/r/13