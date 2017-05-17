Жителя Мордовии приговорили к 8 месяцам колонии за кражу икон

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 28-летнему Павлу Русскину, который обвинялся в краже икон. В пресс-службе ведомства напомнили, что преступление было совершено зимой 2016 года. Уроженец Дубенского района, Русскин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украл из иконной лавки в клинической больнице №4 две автомобильные иконы.

Через несколько дней преступник решился повторить свой "подвиг" и обокрал еще одну иконную лавку на проспекте 50 лет Октября. Разбив стекло бутылкой, он забрался внутрь и попытался забрать деньги из кассы, но, услышав с улицы посторонние звуки, испугался и убежал.

Когда преступника задержали, своей вины он отрицать не стал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. В итоге, суд приговорил его к 8 месяцам колонии общего режима.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru