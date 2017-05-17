В Саранске 20 мая пройдут соревнования по спортивному ориентированию "Российский Азимут – 2017"

В субботу, 20 мая, в Саранске на базе Лыжно-биатлонного комплекса пройдет соревнование по спортивному ориентированию "Российский Азимут – 2017". К участию в состязаниях допускаются все желающие (при наличии допуска врача).

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:

- юноши и девушки 2005 – 2007 гг.р.;

- юноши и девушки 2003 – 2004 гг.р.;

- юноши и девушки 2001 – 2002 гг.р.;

- юноши и девушки 1999 – 2000 гг.р.;

- юноши и девушки 1997 – 1998 гг.р.;

- мужчины и женщины 1983 – 1996 гг.р.;

- мужчины и женщины 1963 – 1982 гг.р.;

- мужчины и женщины 1962 г.р. и старше.

Также допускаются спортсмены 1962 – 1981, 1996-1997 г.р., имеющие разряд не ниже I.

Источник: izvmor.ru