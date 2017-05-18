Глава Всероссийского общества глухих порекомендует Саранск для проведения Сурдлимпийских игр - 2029

Врио главы Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с президентом Всероссийского общества глухих, членом Совета при Президенте России по делам инвалидов Валерием Рухледевым. Как сообщает пресс-служба главы РМ, в ходе переговоров обсуждались вопросы поддержки регионального отделения общества.

Так, Владимир Волков пообещал оказать помощь в ремонте здания Всероссийского общества глухих в Саранске. Кроме того, были рассмотрены вопросы создания в республике телефонно-диспетчерской службы для людей с нарушениями слуха.

Валерий Рухледев поблагодарил главы региона за всестороннюю поддержку регионального отделения общества и выразил надежду на развитие сотрудничества с республикой в проведении всероссийских и международных мероприятий. Рухледев также отметил развитость спортивной инфраструктуры региона и заявил, что готов рекомендовать Саранск для проведения Сурдлимпийских летних игр 2029 года.

Владимир Волков, в свою очередь, выразил уверенность в том, что Мордовия сможет достойно принять такие соревнования.

Источник: e-mordovia.ru