В Саранске пройдет вечер памяти флотоводца Федора Ушакова

В кинотеатре "Россия" в Саранске в следующую пятницу, 26 мая, пройдет мероприятие, посвященное 200-летию памяти великого русского флотоводца Федора Ушакова. В начале праздничной программы планируется выступление джазового оркестра "Биг-бенд "Саранск" и мастер-класс от почетного академика Российской академии художеств Алекса Долля.

Затем театральная студия "Ковчег" при Союзе православной молодежи Мордовии предложит собравшимся театральную зарисовку о биографии знаменитого флотоводца. Мероприятие продолжится в киноконцертном зале, на сцене которого выступят артисты культурного проекта OPEN OPERA.

Праздничный вечер завершится показом фильма "Ушаков. Божьей милостью", после чего все желающие смогут сфотографироваться с ведущими мероприятия, которые предстанут перед зрителями в костюмах Князя Потемкина и Екатерины Великой.

Источник: izvmor.ru