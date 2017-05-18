В Мордовии назвали самое криминальное место

Республиканская прокуратура зафиксировала 2903 преступления в Мордовии за первые четыре месяца 2017-го.

Наибольшее количество - 545 - зафиксировано в Ленинском районе Саранска. Потом идет Октябрьский район – 432 и Пролетарский - 374.

Согласно сведениям ведомства, с начала года произошло 17 убийств, в том числе 2 покушения, десять фактов умышленного причинения тяжелого вреда здоровью, повлекшего гибель пострадавшего.

По сравнению с подобным периодом минувшего года количество особо тяжких правонарушений снизилось на 31%, тяжких - на 24%, а вот правонарушений средней тяжести увеличилось на 3,5%.

Наиболее распространенными правонарушениями на территории Мордовии остаются кражи, которые составляют чуть менее 25% от общего количества зарегистрированных преступлений.

Источник: izvmor.ru