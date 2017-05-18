Митрополит Зиновий провел заседание попечительского совета Саранской семинарии

В Саранске состоялось заседание попечительского совета Саранской духовной семинарии под председательством митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Как сообщает пресс-служба главы и правительства РМ, в ходе заседания были рассмотрены вопросы взаимодействия светской и духовной власти, а также бизнес-сообщества в развитии духовного образования в Мордовии. В заседании принял участие врио главы Республики Мордовия Владимир Волков.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий назвал преобразование Саранского православного духовного училища, которое работает в Мордовии с 1997 года, в духовную семинарию по-настоящему знаковым и историческим событием, которое состоялось благодаря совместным усилиям всех заинтересованных сторон.

"Вложения в духовное развитие общества – это долгосрочные инвестиции, направленные на укрепление традиционных нравственных ценностей. От сохранения духовно-нравственных основ напрямую зависит будущее страны, ее развитие и процветание", - отметил в свою очередь Владимир Волков.

В ходе заседания были обсуждены текущие вопросы работы попечительского совета.

Источник: e-mordovia.ru