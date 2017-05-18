Пенсионера из Мордовии избил его новый собутыльник

Пенсионер из Мордовии пострадал от своего нового приятеля. Пострадавший, проживающий в Стрелецкой Слободе, познакомился с молодым мужчиной. Новые товарищи выпили за знакомство, после чего потерпевший предложил сходить в магазин за новой порцией спиртного.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, у нового знакомого жертвы были другие планы на чужие деньги. Он избил собутыльника ногами, забрал наличные и скрылся. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

Подозреваемый в грабеже был установлен и задержан в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний житель Рузаевки. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф