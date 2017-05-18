39 команд из школ Саранска участвуют в отборочном этапе военно-спортивной игры "Зарница"

Отборочный этап военно-спортивной игры "Зарница" проходит в Саранске. Эта игра проводится по всей России на протяжении уже 20 лет.

Среди основных задач игры - подготовка юношей к военной службе, развитие навыков спортивного туризма, а также воспитание гражданственности и патриотизма.

17 мая на площади Победы состоялся торжественный парад открытия соревнований. В этом году участниками "Зарницы" стали 39 команд из школ Саранска с 6-го по 9-й классы. В каждой команде по 10 человек, в том числе, по 2 девочки – это обязательное условие игры.

Из 39 команд до финала дойдут всего 10. Им предстоит побороться за звание победителя игры. Финал состоится 1-2 июня на базе центра подготовки пожарных и спасателей ГКУ РМ "СУГЗ" в Большеберезниковском районе. В прошлом году победителем игры стала команда Саранской школы №24.

Источник: izvmor.ru