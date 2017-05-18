Дело жительницы Мордовии, которая жестоко убивала своих новорожденных детей, передано в суд

Торбеевский районный суд Мордовии в ближайшее время начнет рассмотрение дела о жестоких расправах над детьми. На скамье подсудимых находится 32-летняя Наталья Эрзина.

Как стало известно, подсудимая рожала детей и безжалостно закапывала одного за другим в братскую могилу на сельском кладбище. Тела двух младенцев лежали на погосте уже несколько лет, туда же Эрзина планировала закопать и третьего ребенка, но не успела.

В пресс-службе СКР по РМ пояснили, что первый малыш был рожден в 2012 году, второй – в 2014-м, третий - в октябре 2016-го. Первых двух она рожала в доме, где жила с гражданским мужем и детьми, третий появился на свет в доме ее матери. Пожилая женщина гостила у старших детей в Тюмени, поэтому Эрзина могла рожать без свидетелей.

Третий ребенок горе-мамаши также умер вскоре после родов. Эрзина на время оставила его тело в сарае, но кто-то из односельчан сообщил о непонятном исчезновении очередного малыша у беременной женщины в правоохранительные органы. После того, как тело третьего младенца обнаружили, мать призналась в первых двух убийствах.

Наталья Эрзина и ее сожитель воспитывают двоих детей. По словам соседей, в последние годы парочка пристрастилась к алкоголю, однако их дети всегда были опрятно одеты, накормлены. Чудовищные убийства Эрзина объяснила тяжелым финансовым положением. Растить детей было не на что, на средства контрацепции не хватало денег.

Прокурор района утвердил обвинительное заключение, дело было направлено в суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru