Жители Рузаевки 19 мая пересядут на велосипеды

В пятницу, 19 мая, в Рузаевке пройдет всероссийская акция "На работу - на велосипеде". По предварительным данным, во втором по величине городе Мордовии на велосипеды хотя бы временно пересядут около 80 человек. Все они – представители движения "Вело-Рузаевка".

"Поддержав эту интересную инициативу, мы хотим показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой", - отметил координатор "Вело-Рузаевки" Сергей Глухов.

К слову, "вело-рузаевцы" по неизвестным причинам не регистрируются на официальном сайте акции, тем самым оставляют свое участие незаметным для остальной России.

Источник: izvmor.ru