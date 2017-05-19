День пионеров в Пушкинском парке Саранска: что ждет гостей праздника

Сегодня, 19 мая, в Пушкинском парке Саранска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню детских организаций, который старшему поколению известен как День пионеров. На мероприятие приглашаются школьники, ветераны пионерского движения и все жители и гости столицы РМ.

В программе праздника - образовательный квест для школьников, работа "мастерских воспоминаний" (интеллектуальное творчество, фотомастерская, ориентирование на местности и другие). Кроме того, активисты Российского движения школьников подготовили для всех гостей мероприятия концерт.

Начало квеста - в 15:00. Концерт, награждение победителей, вручение подарков пионерам пройдет с 16:30 до 17:30.

Источник: izvmor.ru