Двух жительниц Саранска "развели" на деньги при помощи Viber

МВД Мордовии предупреждает жителей республики об участившихся случаях афер с использованием мессенджера Viber. В пресс-службе МВД по РМ рассказали схему мошенничества, от которого пострадали 2 жительницы Саранска.

Потерпевшим пришли сообщения, что они стали счастливыми обладательницами автомобиля. Для получения выигрыша рекомендовалось позвонить по указанному номеру горячей линии, что обрадованные девушки и не преминули сделать.

В ходе телефонного разговора им пояснили, что для получения автомобиля необходимо оплатить пошлину в размере 5100 рублей. Ничего не заподозрившие потерпевшие послушно перечислили суммы на указанный банковский счет. Однако после перевода денег телефон, по которому девушки созванивались с "операторами", стал недоступен.

Источник: 13.мвд.рф