Музей Огарева открылся в саранском МГУ

Обновленный музей Н.П.Огарева открылся в первом корпусе МГУ его имени. На открытие собрались преподаватели, сотрудники, студенты, представители творческой интеллигенции города и республики.

Приветствуя собравшихся, ректор вуза Сергей Вдовин отметил: "Сегодня – Международный день музеев. И мы не случайно приурочили открытие к этой дате. Университетская общественность делает такой подарок жителям Саранска, всей республики".

О жизни и творчестве поэта-революционера, о его борьбе, друзьях и соратниках рассказывают экспонаты музея. Здесь собраны художественные полотна, книги, факсимильные издания "Колокола" и "Полярной звезды", вещи из усадьбы Огарева.

Источник: izvmor.ru