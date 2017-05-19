Житель Мордовии "заработал" 10 тысяч рублей, сдав на металлолом чужую "Газель"

Жителя Мордовии могут осудить по статье "Кража" за сдачу чужого автомобиля на металлолом. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 55-летний мужчина приметил, что недалеко от его дома уже несколько дней стоит "Газель".

Решив, что автомобиль является бесхозным, он вызвал эвакуатор и сдал ее в металлолом, выручив 10 тысяч рублей. К несчастью предприимчивого дельца, вскоре объявился хозяин "Газели". Оказалось, что автомобиль он купил в этом же селе, а поскольку фургон требовал ремонта, мужчина оставил его на некоторое время без присмотра. Вернувшись, хозяин не обнаружил своего имущества.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф