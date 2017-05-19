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Житель Мордовии "заработал" 10 тысяч рублей, сдав на металлолом чужую "Газель"

Житель Мордовии "заработал" 10 тысяч рублей, сдав на металлолом чужую "Газель"

Жителя Мордовии могут осудить по статье "Кража" за сдачу чужого автомобиля на металлолом. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 55-летний мужчина приметил, что недалеко от его дома уже несколько дней стоит "Газель".

Решив, что автомобиль является бесхозным, он вызвал эвакуатор и сдал ее в металлолом, выручив 10 тысяч рублей. К несчастью предприимчивого дельца, вскоре объявился хозяин "Газели". Оказалось, что автомобиль он купил в этом же селе, а поскольку фургон требовал ремонта, мужчина оставил его на некоторое время без присмотра. Вернувшись, хозяин не обнаружил своего имущества.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.


Источник: 13.мвд.рф