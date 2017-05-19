Жителям Мордовии угрожает туляремия

В Роспотребнадзоре сообщили, что жителям республики угрожает туляремия.

Это природно-очаговое острое инфекционное заболевание, характеризующееся явлениями лихорадки, поражением лимфатических узлов, глаз, легких, кожи, желудочно-кишечного тракта и иных органов.

По словам представителей Роспотребнадзора, на 15 мая в рамках зоологического мониторинга изучено 40 проб погадок хищных птиц, в 33 пробах выявлен антиген туляремийного микроба, из 15 исследованных проб воды открытых водоемов – антиген туляремии выделен в 2-х пробах, что говорит об активизации эпидемиологического процесса в природных очагах и может привести к увеличению заболеваемости жителей туляремией.

В Роспотребнадзоре отметили, что случаи заболеваемости туляремии не регистрировались на территории республики с 2007-го.

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ: водяная крыса, ондатра, зайцы, все без исключения виды полевок и мышей. Значительную роль, как хранители и переносчики туляремийной инфекции, играют клещи. В организм человека возбудитель туляремии попадает через поврежденную кожу и слизистые оболочки глаз, пищеварительный и дыхательный тракт.

Источник: izvmor.ru