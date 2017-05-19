Житель Мордовии отомстил бывшей любовнице, осквернив могилы ее родных

Уроженец Краснослободска из мести осквернил могилы членов семьи прежней сожительницы.
Сообщается, что девушка установила новый надмогильный памятник и крест на могилах покойных бабушки и дедушки, а через ряд дней они пропали. Правоохранители выявили их на одной из мусорных свалок.
По подозрению в совершении правонарушения был задержан прежний сожитель женщины, 26-летний местный житель. Молодой человек своей вины не отрицал, пояснив, что испортил надгробие и крест из мести заявительнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Источник: izvmor.ru