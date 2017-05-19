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Житель Мордовии отомстил бывшей любовнице, осквернив могилы ее родных

Житель Мордовии отомстил бывшей любовнице, осквернив могилы ее родных

Уроженец Краснослободска из мести осквернил могилы членов семьи прежней сожительницы.

Сообщается, что девушка установила новый надмогильный памятник и крест на могилах покойных бабушки и дедушки, а через ряд дней они пропали. Правоохранители выявили их на одной из мусорных свалок.

По подозрению в совершении правонарушения был задержан прежний сожитель женщины, 26-летний местный житель. Молодой человек своей вины не отрицал, пояснив, что испортил надгробие и крест из мести заявительнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело.


Источник: izvmor.ru