В Саранске прошел чемпионат Мордовии по легкой атлетике

Свыше 400 спортсменов приняли участие в чемпионате Мордовии по легкой атлетике, который прошел на стадионе "Старт".

Были разыграны медали во всех дисциплинах королевы спорта, кроме прыжков с шестом и многоборья.

По словам вице-президент Федерации легкой атлетики Мордовии Вячеслава Мочалова, прыжки с шестом у нас не культивируются, а многоборцы выступали в 3-х видах программы по желанию.

По итогам чемпионата Мордовии были сформированы сборные республики по легкой атлетике, которые выступят на чемпионате ПФО и в финале Спартакиады учащихся РФ.

Источник: izvmor.ru