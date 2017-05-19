В Мордовии полицейские раскрыли кражу запчастей на 58 тысяч рублей

Представители полиции выявили кражу запасных частей к сельскохозяйственной технике на сумму 58 000 рублей.

Сообщается, что факт хищения был выявлен в Рузаевском районе республики в ходе первого этапа оперативно-профилактической операции "Урожай-2017".

Помимо этого работники полиции задержали подозреваемых в краже 200 литров горюче-смазочных материалов, приблизительно 200 килограмм зернофуража и свыше 20 килограмм зерна.

К административной ответственности привлечено 23 человека, к уголовной - 6 человек.

Источник: izvmor.ru