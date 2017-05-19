В Мордовии назвали лучшего поисковика

В Саранске на базе Мемориального музея военного и трудового подвига 1941-1945 гг. состоялся финал республиканского состязания "Лучший поисковик года Мордовии – 2017".

По словам руководителя Мордовского республиканского патриотического объединения "Поиск" Николая Кручинкина, в конкурсе принимали участие 22 бойца - победители районных этапов состязания.

Также Кручинкин добавил, что дата 18 мая для проведения конкурса выбрана не случайно. Именно в этот день в 1983 году было образовано поисковое движение республики.

В результате напряженной борьбы "Лучшим поисковиком года Мордовии – 2017" признан Николай Якомаскин, боец поискового отряда "Эхо войны" (Старошайговский район).

Источник: izvmor.ru