В Мордовии ограничили движение на трассе Р-178

Из-за ремонтных работ введены ограничения движения на федеральной магистрали Р-178 Саранск - Ульяновск и на подъезде к Саранску.

В ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород напоминают автовладельцам, что с 47 по 51 километр магистрали Р-178, около поселка Чамзинка, проезжая часть сужена вплоть до одной полосы и скорость ограничена до 40 км/ч. Ремонт будет продолжаться до конца октября 2017-го.

Кроме того, подобные ограничения действуют на отрезке с 0 по 8 километр трассы М-5 "Урал", возле Саранска и д. Щербаково.

Источник: izvmor.ru