Саранские школьники принимают участие в соревнованиях юных патриотов

39 команд из саранских школ принимают участие в городских состязаниях движения юных патриотов. Дети состязаются в гребле, строевой подготовке, и иных видах спорта.

Активное участие в подготовке и проведении состязаний приняло и ГУ МЧС России по РМ. Работники ведомства провели пожарную эстафету. Участники спортивного мероприятия пробегали дистанцию с лестницей в руках, преодолевали забор, бум, собирали рукавную линию и тушили пламя с помощью огнетушителя.

Еще один этап, осуществляемый Специальным управлением гражданской защиты, посвящён химзащите, в котором ребята пользовались защитными средствами и оказывали помощь условным потерпевшим.

Источник: izvmor.ru