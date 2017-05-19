В Мордовии разыскивают без вести пропавшего Куликова Алексея Владимировича

Полиция республики объявила розыск без вести пропавшего Куликова Алексея Владимировича.
Сообщается, что 40-летний житель поселка Николаевка ушел из дома 19 марта и до настоящего времени назад не вернулся.
Следователи обращаются с просьбой ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Куликова, обстоятельствах его исчезновения, сообщить в полицию.
Приметы пропавшего: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 165-175 см, волосы темно-русые короткие прямые.
Был одет в темную куртку, спортивное трико и кроссовки темного цвета.
Источник: izvmor.ru