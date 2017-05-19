Полиция Саранска разыскивает похитителей дорогостоящих компьютерных мышек

В Саранске объявили в розыск двух молодых людей, подозреваемых в краже дорогих компьютерных мышек из магазина, находящегося в ТРЦ "Сити-Парк".

Сообщается, что злоумышленники совершили кражу 13 мая.

Приметы подозреваемых:

Первому на вид: 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы светлые. Был одет в светло коричневую куртку, синие джинсы, на ногах черные ботинки. При себе имел темно-синюю спортивную сумку.

Второму на вид: 18-20 лет, среднего телосложения, волосы темные. Был одет в черную куртку, синие джинсы, на ногах черные ботинки.

Если вам что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию.

Источник: izvmor.ru