Победители "Золотой шайбы" в Саранске получат денежные сертификаты

Победителям и призерам финала республиканского этапа Всероссийских состязаний юных хоккеистов "Золотая шайба" будут вручены денежные сертификаты. Чествование и награждение молодых хоккеистов состоится в Ледовом дворце Саранска 20 мая.

Сообщается, что в Саранск приедут команды из Атяшевского, Инсарского, Ромодановского, Ардатовского, Атюрьевского, Чамзинского и Рузаевского районов республики.

Сертификат на 100 000 рублей достанется победителям, а команда, занявшая 2-е место, получит 50 000 рублей. Лидерам также вручат сертификаты на приобретение клюшек.

Не останутся без внимания победители и призеры первенства Мордовии по хоккею, а также дети, выигравшие состязания в рамках первенства МКЦ "Поволжье".

Источник: izvmor.ru