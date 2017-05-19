Токсоплазмоз – инфекционное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом – токсоплазмой, широко распространенное в мире, половина всех млекопитающих и треть населения планеты являются носителями этого возбудителя.

Токсоплазмы в процессе жизни меняют место обитания, процесс размножения происходит в организме кошки, паразиты попадают в почву с фекалиями этих животных, отсюда начинается их распространение по воде и по суше, в организмы животных, птиц и человека.

Попав в организм человека, токсоплазмы поражают разные органы, преимущественно головной мозг и мышцы, в их клетках превращаются в форму со спящим образом жизни, медленно размножаются, взаимодействуют с иммунной системой, на них вырабатываются антитела, но полной гибели всех возбудителей не происходит почти никогда.Такая латентная форма токсоплазмоза протекает бессимптомно и может продолжаться всю жизнь. Здоровый организм успешно препятствует распространению инфекции, ослабление иммунитета приводит к активной форме заболевания. Цену анализа можно узнать здесь.

Выработка антител к чужеродным частицам токсоплазм начинается сразу после инфицирования, примерно через 2 недели и в течение года можно обнаружить в крови пациента иммуноглобулины класса M. Эти антитела свидетельствуют о первичном заражении, активной стадии заболевания, тест имеет специальное значение для диагностики в период беременности. IgM-антитела малоэффективные, с 6-8 недели появляются более сильные (специфичные) антитела класса G и сохраняются в крови долго, иногда пожизненно. Эти антитела обеспечивают защиту организма во всех формах инфекции. Разовый анализ на токсоплазмоз IgG не очень информативен, но по нарастанию содержания этих антител судят об активности процесса, по снижению в процессе лечения - об эффективности терапии. С помощью теста на авидность IgG можно уточнить срок инфицирования. В качестве критерия активности инфекционного процесса рассматриваются антитела IgA их количество увеличивается, когда активируется хроническая инфекция.

Существует очень много диагностических тестов на токсоплазмоз. Анализ на эту инфекцию для каждого конкретного человека может быть разным в зависимости от формы и стадии болезни, задачей и целей обследования пациента. К лицам, обязательно подлежащим обследованию на токсоплазмы относятся

беременные и планирующие беременность женщины ( из-за возможности первичной инфекции и переноса ее ребенку),

новорожденные при подозрении на внутриутробное инфицирование,

пациенты с подозрением на хроническую инфекцию неясного происхождения,

лица с иммунодефицитными состояниями.

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