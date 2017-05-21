"Мордовия" сыграла вничью с "Лучом-Энергией" и вылетела из ФНЛ

Саранская «Мордовия» не смогла сохранить прописку в ФНЛ по итогам сезона 2016/17. В матче заключительного, 38-го тура, подопечные Марата Мустафина на своем поле сыграли вничью с «Лучом-Энергией» из Владивостока – 1:1.

Первый тайм прошел без голов, а в самом начале второй половины Антон Килин вывел вперед гостей. Александр Алхазов на 66-й минуте реализовал пенальти и подарил надежду «Мордовии», однако забить такой нужный победный мяч хозяева не смогли.

В итоговой турнирной таблице ФНЛ «Мордовия» набрала 40 очков и заняла 17-е место. В следующем сезоне команда будет выступать в ПФЛ. К слову, «Луч» также не смог удержаться во втором по значимости дивизионе, заняв 16-е место (42 очка).

«Мордовия» - «Луч-Энергия» - 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 Килин (49), 1:1 Алхазов (66, пен).

«Мордовия»: Леонов, Осипов (к), Навлетов (Кренделев, 46), Анд. Иванов, Лебедев, Багаев, Сабитов, Деобальд, Петров (Лукьянов, 82), В. Сысуев (Алхазов, 54), Игнатович.

«Луч-Энергия»: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Килин (Кашкавал, 86), Гордиенко (Носов, 57), Пономаренко, Грицаенко, Машнев (Михалёв, 71), Гриднев (Белоногов, 90+2), Попов (к).

Предупреждены: Багаев, 86 - Гриднев, 68, Пискунов, 75, Коломыц, 86.