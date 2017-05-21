Мустафин: Жизнь продолжается, надо двигаться дальше

Старший тренер «Мордовии» Марат Мустафин подвел итоги матча 38-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией». Встреча состоялась в Саранске и завершилась со счетом 1:1. Обе команды по итогам сезона вылетели в ПФЛ.

«Игра, в целом, получилась интересная. Но дивидендов она нам не добавила. Ничья «Мордовию» не устраивала, и мы это отлично понимали. К сожалению, вскрыть столь массивную оборону мы не смогли. Хотя были и моменты, и подходы. Тяжело что-либо сделать, когда соперник ставит перед своими воротами такой вот «автобус». И естественно, не хватило и человеческого ресурса - атакующих игроков впереди.

Ребята отлично понимали степень ответственности в этой игре - для республики, для клуба. Не хватило ресурсов. Было тяжело. На моей памяти, а работаю я в клубе далеко не первый год, этот сезон был действительно самым трудным. Но жизнь продолжается. Надо двигаться дальше. А сейчас надо, прежде всего, отдохнуть», - сказал Мустафин.

Источник: fc-mordovia.ru