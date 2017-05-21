Житель Саранска вместе с подельником попытался украсть 500 кг цемента с бывшей работы

В Мордовии задержали двух местных жителей, которые намеревались украсть крупную партию цемента. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, подельники решили вывезти 500 кг строительного материала с территории одного из заводов.

С этой целью воры дождались, пока охранник уйдет на другую сторону объекта, а затем взломали замок на воротах и погрузили в легковой автомобиль 10 мешков цемента. К несчастью преступник, им не ужалось далеко уехать – полиция задержала их с поличным.

Как оказалось, один из задержанных, 26-летний молодой человек, ранее работал в обворованной организации. Именно он и был инициатором преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф