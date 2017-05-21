Саранский рефери будет судить матч "Арсенал" (Тула) - "Спартак"

Рефери из Саранска Александр Егоров будет главным арбитром матча заключительного, 30-го тура ФНЛ между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Игра состоится в воскресенье, 21 мая на Центральном стадионе «Арсенал». Начало - в 15:00.

Как сообщает официальный сайт «Арсенала», в связи со зрительским ажиотажем и возможными спекуляциями принято решение продавать билеты по паспортам с тульской пропиской (Тула и Тульская область). В одни руки будут отдавать не более двух билетов.

Отметим, что матч не имеет никакого турнирного значения для москвичей - «Спартак» досрочно стал чемпионом страны. А вот «Арсенал» еще не потерял шансы сохранить прописку в РФПЛ на следующий сезон. Туляки при условии своей победы и неудачи конкурентов могут подняться из зоны вылета в зону переходных матчей.