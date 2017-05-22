В Пушкинском парке Саранска отметили День пионера

В Мордовии отметили 95-летие пионерской организации. Ныне праздник носит название День детских организаций.

Мордовское региональное отделение Российского движения школьников организовало праздник в Пушкинском парке. Здесь собрались школьники Саранска и приехавшие из районов ребята – ученики школ, которые стали пилотными площадками РДШ. Все собравшиеся приняли участие в квесте, предварительно разделившись на команды. Каждой команде, получившей индивидуальный маршрут прохождения станций, нужно было пройти их в определенном порядке. Задания оценивались на время и качество выполнения.

Параллельно работала «мастерская воспоминаний». Все желающие могли научиться маршировать и бить в барабан, как пионеры, и даже сфотографироваться с главными пионерскими атрибутами: в галстуке, пилотке и с барабаном в руках.

Победители квеста получили заслуженные призы с символикой РДШ. В завершении молодежь представила тематический концерт.

Источник: izvmor.ru