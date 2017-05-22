Житель Мордовии, убивший родного дядю в новогоднюю ночь, пойдет под суд

В Мордовии суд решит судьбу жителя Большой Елховки, который обвиняется в убийстве родного дяди.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, смертельная ссора между родственниками произошла в новогоднюю ночь. В ходе выяснения отношений 34-летний племянник жестоко избил своего дядю. В доме в это время находилась бабушка обвиняемого. Однако преступник запретил ей вмешиваться в процесс избиения, а позвать на помощь женщина не смогла.

Тело жертвы без признаков жизни обнаружила на следующее утро сестра, она и вызвала сотрудников полиции, которые вскоре задержали убийцу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: 13.мвд.рф