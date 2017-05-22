В Мордовии обсудили вопросы и способы противодействия коррупции

Врио главы Республики Мордовия Владимир Волков возглавил плановое заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции, состоявшееся 19 мая. В ходе мероприятия обсуждались результаты выполнения в 2016 году мероприятий государственной программы «Противодействие коррупции в Республике Мордовия на 2014 – 2018 годы», а также итоги работы МВД по Мордовии в этой сфере.

Как сообщает пресс-служба главы РМ, были заслушаны доклады главы МВД по РМ Юрия Арсентьева и председателя Госкомитета РМ по делам юстиции Михаила Денисова.

Владимир Волков, возглавляющий комиссию, подчеркнул, что работа по противодействию коррупции должна вестись на системной основе, в тесной координации всех заинтересованных структур. Врио руководителя Мордовии также напомнил, что президент РФ Владимир Путин назвал профилактику коррупционных правонарушений одним из приоритетных направлений деятельности для регионов.

Источник: e-mordovia.ru