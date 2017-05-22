Владимир Волков проконтролировал ход работ на объектах ЧМ-2018

Врио главы Мордовии Владимир Волков 19 мая оценил ход работ по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года. Руководитель региона провел выездное рабочее совещание на строительной площадке гостинично-жилого комплекса «Тавла», а также побывал в микрорайоне «Юбилейный», где сейчас строятся инфраструктурные объекты.

Осмотр стартовал с ГЖК «Тавла». 4 многоквартирных дома и 4 гостиницы здесь возводятся силами нескольких подрядчиков, поэтому темпы строительства у всех разные. Руководитель республики потребовал синхронизировать работу и усилить стройплощадки дополнительной техникой и кадрами.

Также Владимир Волков осмотрел ход строительства других жилых домов и объектов в «Юбилейном», пообщался с рабочими на стройплощадке, узнав у них, в частности, об условиях работы.

«До декабря объекты необходимо сдать в эксплуатацию, а к апрелю жизнь в микрорайоне должна кипеть!» - подчеркнул Волков, говоря о сроках завершения работ.

Источник: e-mordovia.ru